Seleção começa a se apresentar para início de trabalho de Carlo Ancelotti

Os convocados da Seleção Brasileira começaram a se apresentar, neste domingo (1), em São Paulo para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Assim, boa parte do elenco já se encontrou com o técnico Carlo Ancelotti, que fará sua estreia no comando do Brasil.

Ao todo, 14 atletas já se encontram com a delegação. Entre eles, Vanderson, Bento, Richarlison, Alexsandro, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Éderson, Alisson, Raphinha, Andreas Pereira, Antony, Gabriel Martinelli, Vinicius Jr. e Hugo Souza. Em seguida, Estêvão chegará ainda nesta madrugada.

Antes da realização do primeiro treino, às 16h de segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o treinador Carlo Ancelotti e sua comissão técnica tiveram uma tarefa, Afinal, eles assistiram, na noite deste domingo (1), ao empate sem gols entre Corinthians e Vitória, na Neo Química Arena. O estádio, inclusive, receberá o segundo compromisso desta Data FIFA: diante do Paraguai, no dia 10, às 21h45 (de Brasília).

A viagem para Guayaquil, onde o Brasil mede forças com o Equador, acontece na terça-feira (3). Nesse sentido, na quarta-feira (4), véspera da estreia, a seleção fará seu único treino no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da partida pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Vale lembrar que o Mundial será em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá.

Calendário da Seleção

O Brasil enfrenta o Equador no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), em Guayaquil. Cinco dias depois, a equipe nacional enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45 (de Brasília). No momento, aliás, a seleção ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, após quatorze rodadas.

Assim, Ancelotti teve uma manhã, deste sábado (31), de turista no Rio de Janeiro. Afinal, com a presença de sua comitiva e de membros da CBF, o novo comandante canarinho conheceu o Cristo Redentor, no Corcovado. Por fim, reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar o recebeu e o presenteou com um terço e a benção.

Além disso, o profissional também acompanhou o jogo do Botafogo contra a LDU, na quarta-feira (25), no Nilton Santos, e, no dia seguinte, o duelo entre Flamengo e LDU, no Maracanã (ambos pela Libertadores). Enfim, ele tem buscado uma casa para ser sua base enquanto estiver na capital carioca.

Confira a primeira convocação de Ancelotti:

GOLEIROS:

Alisson (Liverpool-ING)

Bento (Al Nassr-SAU)

Hugo Souza (Corinthians)

LATERAIS:

Alex Sandro (Flamengo)

Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

Vanderson (Monaco-FRA)

Wesley (Flamengo)

ZAGUEIROS:

Alexsandro (Lille-FRA)

Beraldo (Paris Saint-Germain-FRA)

Danilo (Flamengo)

Leo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

MEIAS:

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Andrey Santos (Strasbourg-FRA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Ederson (Atalanta-ITA)

Gerson (Flamengo)

ATACANTES:

Antony (Real Betis-ESP)

Estêvão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Matheus Cunha (Wolverhampton-ING)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Richarlison (Tottenham-ING)

Vinicius Júnior (Real Madrid-ESP)

