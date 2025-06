América-MG leva gol nos acréscimos e perde para o Volta Redonda na Série B

O América-MG segue sem pontuar como visitante nesta edição da Série B do Brasileiro. Neste domingo (1), o time mineiro perdeu por 1 a 0 para o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, pela décima rodada. Matheus Lucas, no penúltimo lance do jogo, anotou o gol solitário em Volta Redonda-RJ.

Os visitantes chegaram a balançar a rede no primeiro tempo com Stênio em rebote de chute de Willian Bigode, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada. Na etapa final, foi a vez do Volta Redonda ter a anulação de um gol. Aos seis minutos, Gabriel Bahia chutou cruzado da direita, e o centroavante Heliardo escorou para o fundo da rede, mas a arbitragem deu impedimento.

Na reta final, veio o terceiro gol anulado. Sanches avançou desde o campo de defesa, driblou dois defensores e finalizou mascado. O goleiro Matheus Mendes, do América-MG ,aceitou. Contudo, a arbitragem apontou toque de mão do lateral-esquerdo no decorrer da jogada.

Com o resultado, o Coelho segue na 12ª posição, estacionado nos 13 pontos. O Voltaço, por outro lado, pula para 15º na tabela e dá um respiro na luta contra a zona de rebaixamento. Isso porque chegou a dez pontos, três a mais que o Amazonas, a primeira equipe do Z4.

O próximo compromisso do América-MG será no próximo sábado (7), quando recebe a Ferroviária no Independência, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada No mesmo horário, porém no dia seguinte, domingo, o Volta Redonda encara o líder Goiás na Serrinha, em Goiânia.

Jogos da décima rodada da Série B

Quinta-feira (29/5)

Ferroviária 1×1 Botafogo-SP

Sexta (30)

Vila Nova 0x1 Novorizontino

Sábado (31)

Coritiba x Avaí

Atlético-GO 1×2 Goiás

Athletic Club x Cuiabá – 20h30

Domingo (1º)

Operário-PR x Athletico-PR – 16h

CRB x Remo – 18h

Volta Redonda x América-MG – 20h30

Segunda (2)

Chapecoense x Amazonas – 19h

Paysandu x Criciúma – 21h

