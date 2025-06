Abel Ferreira sobre ‘trombada’ em câmera: ‘Querem estar dentro do meu bolso’

Em entrevista após a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, o técnico Abel Ferreira se explicou a respeito da “trombada” que deu em um câmera que estava próxima à sua área técnica.

Abel saiu em direção ao vestiário após o apito final e nesse momento aconteceu o encontro entre ele e o profissional que trabalhava na transmissão do jogo.

“Peço, não é a primeira vez que digo isso. Já o ano passado aconteceu. Parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando fui sair, novamente, por que já não ia correr imagens, se me dão licença, por que já sabem que quando acaba o jogo vou direto para o vestiário, se pelo menos saiam do meu caminho para eu não ir contra ou ter que desviar, por que quem tem que desviar é o câmera”.

Abel já viveu situação parecida

Uma cena semelhante ocorreu durante a vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o São Paulo, na Arena Barueri, durante este Campeonato Brasileiro, logo após o português ser expulso na segunda etapa.

“Não é a primeira vez que isso acontece, ou a segunda ou a terceira. Lembro da mais recente que foi em casa, contra o São Paulo, quando eu fui expulso. Vocês podem ver. O câmera dois metros do banco. Isso é possível? Isso é permitido? Isto pode acontecer? Então se não pode acontecer, ele não pode estar ali, que é para depois não criar mais confusões. Volto a repetir. Não é a primeira vez, nem a segunda, não é a terceira. Mas, isto acontece mais vezes. Não sei por que. É por ser o Palmeiras, é por ser o Abel. Não é a primeira vez, nem a segunda, não é a terceira. E para não falar sobre isso ou aquilo, ele não é para estar ali. Ele tem que estar posicionado no lugar certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras”, finalizou.

Depois da derrota para o Cruzeiro, o Palmeiras agora inicia os trabalhos para a ida ao Mundial de Clubes da Fifa. O Alviverde só volta a campo agora no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), na rodada de estreia do intercontinental.

