Al-Nassr tenta convencer Cristiano Ronaldo e promete reforços de peso

Cristiano Ronaldo em ação com a camisa do Al-Nassr - (crédito: Abdullah Ahmed/Getty Images)

Em reta final de contrato, Cristiano Ronaldo está perto de deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Com isso, o clube tenta convencer o craque português a permanecer por mais tempo no país. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a diretoria montou um plano e promete a contratação de reforços de peso para o elenco.

Entre os nomes cogitados, estão o atacante Luis Díaz, do Liverpool, e o zagueiro David Hancko, do Feyenoord. Além disso, existe a busca por um meio-campista de alto nível.

Nos últimos dias, o atacante adotou um tom de despedida nas redes sociais. Afinal, ele tem sido especulado em clubes que irão disputar o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Quem também citou essa possibilidade foi Gianni Infantino, presidente da Fifa.

“Este capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Grato a todos”, escreveu o jogador.

Por outro lado, o diretor esportivo do Al-Nassr, Fernando Hierro, deixou claro que o clube não desistiu do atacante e, em entrevista ao jornal “Marca”, ressaltou que fará de tudo para convencê-lo a permanecer.

“O Cris está agora com a seleção, com alguns dias de folga. O contrato dele vai até 30 de junho. Continuaremos trabalhando para que todas as partes cheguem a um acordo. Sem dúvida, seguiremos trabalhando para garantir a permanência dele. A forte pressão de todo o país para que ele fique também será muito importante para ele”, frisou.

