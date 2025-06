Dupla de reforços chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo

O Botafogo promete reforçar o elenco para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Nesse sentido, a dupla Álvaro Montoro e Kaio Pantaleão desembarcou no Rio de Janeiro, neste domingo (1), para passar por exames médicos e assinar seus respectivos contratos (2030 e 2028) com o clube carioca.

Ambos estão em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro com as respectivas famílias, segundo informações do portal “ge”. Diante disso, a tendência é que passem por uma bateria de exames no Espaço Lonier, CT do Alvinegro, a partir desta segunda-feira (2).

Com isso, o Alvinegro acertou a compra de 90% dos direitos federativos do meio-campista, de 18 anos, que pertence ao Vélez Sarsfield-ARG, por US$ 9 milhões (R$ 51,3 milhões na cotação atual). Ele é visto como o “novo Almada”, já que ocupa a mesma faixa de campo do ídolo, que conquistou o Brasileirão e a Libertadores pelo Botafogo.

O jogador tinha contrato até o fim de 2025 com o clube argentino, algo que facilitou o negócio. Além disso, gostou da proposta da direção do Glorioso, que teve uma vantagem. Isso porque além da questão financeira, ele terá a possibilidade de ir ao Lyon-FRA, clube de John Textor, no futuro de sua carreira.

Kaio, por sua vez, recebeu a primeira sondagem em 2022, entretanto, na época, preferiu renovar com o Krasnodar. Agora, terá a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro em uma posição considerada uma das prioridades do Alvinegro no mercado, a zaga.

