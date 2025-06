Jornal espanhol repercute ‘vermelho e adeus’ de Neymar no Santos: ‘Fonte de decepção’

Os registros da expulsão de Neymar na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no último domingo (01), rodou os quatro cantos do mundo e se tornou assunto na Espanha. O jornal ‘AS’, por exemplo, publicou uma análise severa sobre o momento do camisa 10 no Santos e classificou a atuação do astro como “mais uma frustração” em sua segunda passagem pela Vila Belmiro.

“O atacante do Santos recebeu dois cartões amarelos. O segundo absurdo por tentar fazer gol com a mão, e pode não voltar a atuar pelo Peixe caso não renove seu contrato”, destacou o texto assinado por Juan Lopesino. O diário ainda reforçou: “Neymar virou uma constante fonte de decepções nos últimos anos, principalmente desde que retornou ao Brasil”.

Com contrato vigente até o dia 30 e suspenso do próximo embate, o camisa 10 desfalcará a equipe diante do Fortaleza na próxima rodada. Ou seja, salvo renovação, o astro já se despediu do Santos. Já o clube estuda todas possibilidades para uma extensão contratual, enquanto o pai do atleta já revelou outras propostas em análise.

Até o momento, o atacante soma três gols e três assistências em 12 partidas pelo clube. O astro tem um custo estimado em R$ 4,5 milhões mensais e mais cerca de R$ 85 milhões investidos em marketing atrelado à sua imagem.

Erros em campo e peso do contexto

O camisa 10 começou a partida atuando mais próximo da área adversária e tentou acelerar o jogo com ações individuais, mas caiu em exageros técnicos e emocionais. “Recebeu seu primeiro cartão amarelo por uma entrada dura e, no segundo tempo, tentou um toque de mão descarado”, apontou o ‘AS’.

“Com isso, ele não poderá jogar contra o Fortaleza no dia 12 de junho e agora precisa decidir seu futuro”, completou.

O texto também enfatizou o momento do Santos na tabela do Brasileirão — segundo clube do Z4, com oito pontos de 33 disputados. Para o jornalista espanhol, a crise somada à indefinição sobre sua permanência, estão afundando o Peixe no cenário esportivo. “Apenas duas vitórias em 11 jogos do Brasileirão”, lembrou o periódico.

Neymar se defende e assume culpa

O astro utilizou as redes sociais para avaliar e se desculpar sobre a expulsão no duelo. “O desespero de fazer gol às vezes no faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e torcedores. Eu errei, me perdoem! Esses três pontos, podem colocar na minha conta”, escreveu em seu perfil nas redes sociais.

Apesar do reconhecimento, o camisa 10 dividiu a responsabilidade com o árbitro da partida. “Obs: segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o juiz estava de sacanagem no primeiro. Como tem juiz ruim, hein… pqp. Só minha opinião. Por favor, não me punam mais”, concluiu.

Prioridades extracampo

A expulsão abriu caminho para que o astro acompanhe presencialmente o Mundial da Kings League, em Paris. O torneio reúne equipes presididas por ex-jogadores e influenciadores — caso justamente do atacante. A Fúria, equipe da qual o craque é presidente, estreou no domingo com vitória sobre o time de Kun Agüero.

As próximas fases do torneio ocorrem entre os dias 4 e 14 de junho, o que coincide com o período em que ele estará liberado do Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.