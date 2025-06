Jorginho abre mão de quantia milionária no Arsenal e chega ao Flamengo nesta semana

Futuro reforço do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes, Jorginho se despediu do Arsenal na última semana. Antes do acerto, havia um impasse, já que o brasileiro tinha um bônus de 500 mil libras esterlina (R$ 3,8 milhões na cotação atual) a receber. Contudo, o jogador optou por abrir mão da quantia para jogar o novo torneio da Fifa, nos Estados Unidos. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O jogador vai se casar com a cantora irlandesa Catherine Harding nesta segunda-feira na Itália, e depois voltará a Londres para rescindir com os Gunners, com quem tem contrato até o meio do ano. O atleta receberia tal bônus se permanecesse no clube inglês até o fim do contrato, porém não teria como disputar o Mundial pelo Rubro-Negro.

Afinal, a janela para a competição abriu no último domingo e fecha no dia 10. A diretoria do clube carioca já fará um investimento alto na contratação entre salários e luvas (cerca de 13 milhões de euros, equivalente a mais de R$ 80 milhões). Por isso, internamente, acredita que não faria sentido gastar mais para antecipar a chegada, algo que aconteceu por opção do próprio jogador, de 33 anos.

Chegada após matrimônio

Após o casamento, Jorginho terá quatro dias de lua de mel com sua esposa e depois vai se apresentar ao Flamengo no final desta semana. Dessa forma, o clube aguarda o atleta no Rio de Janeiro entre sexta e sábado para passar pelos exames médicos. Ele irá assinar contrato de três anos, até junho de 2028.

O atleta nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Isso porque embarcou para a Itália muito jovem e por lá defendeu as cores de Hellas Verona, Sambonifacese e Napoli. Na sequência da carreira, se destacou pelo Chelsea e assinou com o Arsenal, ambos da Inglaterra. Vale lembrar que o jogador é naturalizado italiano e defende a Azzurra, campeã da Euro de 2020.

