??s vésperas do Mundial, Palmeiras vê chegar ao fim a invencibilidade longe do Allianz Parque

O Palmeiras resistiu, mas viu sua invencibilidade atuando longe do Allianz Parque chegar ao fim nesta temporada. A derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão custou, ainda, a queda para a quarta posição do Campeonato Brasileiro após 11 rodadas.

Esta, aliás, foi a 18ª partida do Verdão na condição de visitante em 2025. Até então, o time ostentava 14 triunfos e três empates, com 35 gols a favor e 15 sofridos. O aproveitamento fora de casa, porém, segue excelente: 83,3%.

Os comandados de Abel Ferreira defendiam, inclusive, uma sequência de nove vitórias fora de casa. Pelo Brasileirão, eram cinco resultados positivos em cinco jogos.

A perda da invencibilidade ocorre às vésperas do embarque para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá nos Estados Unidos. A estreia do Palmeiras será no domingo (15), contra o Porto, de Portugal. A bola vai rolar às 19h (de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

