Em início de trabalho no Santos, Mattos aprova contratação de Willian Arão

Após oficializar a saída de Pedro Martins, a diretoria do Santos acertou com Alexandre Mattos, que estava no Cruzeiro. O novo Chief Executiva Officer (CEO) do Peixe terá “carta branca” do presidente Marcelo Teixeira. Antes mesmo de ser apresentado oficialmente, Mattos já começou os trabalhos e aprovou a contratação de Willian Arão.

O planejamento do Peixe é para que Alexandre Mattos reorganize o elenco na pausa das competições nacionais, por conta do Mundial de Clubes. O Santos só disputa o Campeonato Brasileiro até o fim de 2025. Assim, Mattos tratará da renovação de Neymar, entre outras negociações.

A negociação com Willian Arão foi iniciada pelo ex-CEO Pedro Martins. Contudo, agora foi aprovada por Alexandre Mattos. O dirigente ainda será anunciado, oficialmente, pelo clube da Vila Belmiro nos próximos dias.

Arão é alvo do Santos desde o início do ano. O Peixe ficou perto de contratá-lo nos primeiros meses da temporada, mas não aconteceu.

Entretanto, há um acordo financeiro encaminhado com Willian Arão. O entrave atual é a avaliação da família sobre voltar ou não a morar no Brasil. Contudo, Alexandre Mattos vai tentar finalizar esse acerto nos próximos dias.

Willian Arão tem 33 anos e pode jogar como primeiro ou segundo volante e também como zagueiro. Arão jogou 39 vezes na última temporada europeia, 33 vezes como titular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.