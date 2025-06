Serna celebra triunfo do Fluminense no Beira-Rio e destaca: ‘Motivados para o Mundial’

Serna em ação com a camisa do Fluminense no triunfo sobre o Internacional - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense teve uma atuação consistente e bateu o Internacional por 2 a 0, em pleno Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols do triunfo, Kevin Serna celebrou o bom momento do Tricolor e projetou a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, a partir deste mês de junho.

“Estamos contentes pela vitória. Sabíamos que não seria fácil jogar fora, mas queríamos terminar bem o campeonato agora, para ir bem ao Mundial, com uma motivação, assim que terminamos da melhor maneira para o que vem”, disse.

“Muito motivados pela competição, sabemos que qualquer jogador quer estar lá, então aproveitar essa oportunidade ao máximo e representar bem o Brasil e o Fluminense”, completou.

Com o triunfo, a equipe carioca soma 20 pontos e ocupa a quinta colocação. No momento, os comandados do técnico Renato Gaúcho estão bem próximos do G4, diferença de dois pontos para o Palmeiras, atual quarto colocado.

Por fim, o Tricolor só volta a atuar pela competição nacional em julho, visto que se prepara para a disputa do Mundial de Clubes. A estreia neste novo torneio acontece dia 17, às 13h (de Brasília), diante do Borussia Dortmund, em Nova Jersey.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.