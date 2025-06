Férias, show privado e pagode baiano: Vini Jr. curte férias com promessa de retorno ao Rio

Vini Jr. curte férias no Rio com festa intimista e show privado de Léo Santana - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Vinícius Júnior desembarcou no Brasil após uma temporada aquém do Real Madrid e aproveitou os primeiros dias de descanso para reunir amigos em uma celebração intimista no Rio de Janeiro. O evento ocorreu no sábado (31), na casa de Vini Jr., e contou com um convidado especial para animar a noite: o cantor Léo Santana.

A festa, restrita a pessoas próximas, combinou descontração, privacidade e música ao vivo. Segundo Fábia Oliveira, do Metrópoles, o pagodeiro baiano foi convidado pessoalmente pelo jogador para se apresentar no encontro, que uniu futebol e música em clima de resenha. O astro inclusive registrou o momento ao lado do artista e compartilhou com seguidores nas redes sociais.

Léo Santana anima festa de Vini Jr.

Responsável por colocar os convidados para dançar, Léo Santana levou o ritmo baiano para dentro da casa do atacante. Segundo as publicações, o artista aceitou rapidamente o convite e garantiu um show com “muito pagodão, dança e descontração — tudo no melhor estilo baiano”.

Vini Jr x Leo Santana ! ?????????????? pic.twitter.com/bmWurt2Kv3 — Viní Jr.FanBoy ???????????????????? (@VJR7FanBoy) June 1, 2025

A movimentação em torno da residência do craque chamou a atenção de fãs e curiosos que tentaram descobrir quem mais integrava a lista de convidados da noite.

Sonho de voltar ao Flamengo

Como de costume, o astro também tirou um tempo para recordar o período de torcedor. Ele compareceu ao Maracanã para assistir à vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira, na última quarta-feira (29), pela Libertadores. Nas tribunas, ele acompanhou o jogo ao lado de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

A presença do camisa 7 no estádio reacendeu a especulação entre os torcedores sobre uma possível volta ao clube. Quando questionado a respeito, o jogador respondeu com clareza: “Sonho em voltar ao clube que me revelou para o mundo, mas ainda não tenha uma data definida para isso”.

Nova convocação com Vini Jr.

Além da presença em solo brasileiro, o atacante também esteve entre os convocados na primeira lista de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção. A chamada, anunciada na segunda-feira (26), contou com o atleta como um dos principais nomes ofensivos. Em contrapartida, Neymar ficou de fora e não atua com a amarelinha desde outubro de 2023.

Assim, enquanto celebra conquistas pessoais e mantém laços com o Flamengo, ele se prepara para defender o Brasil nesta Data-Fifa. Sem abrir mão do que mais gosta fora de campo, ele reforça sua identidade tanto com o futebol europeu quanto com as raízes cariocas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.