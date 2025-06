Boa relação entre empresários faz Nottingham Forest focar em trio do Botafogo

Jair, Igor Jesus e Cuiabano, todos do Botafogo, negociam com o Nottingham Forest, da Inglaterra - (crédito: Fotos: Vitor Silva/Botafogo)

O Nottingham Forest, da Inglaterra, surpreendeu ao fazer propostas por três jogadores do Botafogo. Afinal, além de Igor Jesus, que está encaminhado com o clube do Reino Unido, Jair e Cuiabano também estão no radar e podem deixar o Alvinegro após a disputa do Mundial de Clubes.

Cabe destacar que o zagueiro está no clube da Estrela Solitária desde fevereiro e mesmo em pouco tempo chamou a atenção da Premier League. O atacante, por sua vez, é um desejo antigo do Forest, enquanto o lateral-esquerdo tem se destacado e também atraiu outro clube do país, o Brighton.

Isso acontece, pois Evangelos Marinakis, magnata grego, é o dono do clube inglês e possui uma rede, com Olympiacos, da Grécia, e o Rio Ave, de Portugal. Ele, portanto, tem uma boa relação com John Textor, ainda mais porque o dono da SAF alvinegra também comanda o Crystal Palace.

Segundo o portal “ge”, ambos conversaram bastante durante a partida entre Forest x Liverpool, em janeiro, e estreitaram relações, que podem culminar com essas transferências no mercado da bola.

Forest de olho no mercado brasileiro

O empresário, então, conhece o elenco do Botafogo. Além disso, o clube tem se movimentado, desde 2022, ano que retornou à primeira divisão, para trazer reforços brasileiros. Entre eles, estão, Danilo (Palmeiras), Gustavo Scarpa (Palmeiras), 2023 – Murillo (Corinthians) e Carlos Miguel (Corinthians).

Dessa forma, Textor e Marinakis conduzem as negociações sem precisar de intermediários ou agentes, algo incomum no futebol. Essa relação movimenta o mercado brasileiro e também o elenco alvinegro, que pode perder três nomes importantes. Por outro lado, o clube pretende trazer reforços para a sequência do ano.

A transação por Igor Jesus deve caminhar em torno de 20 milhões de euros mais bônus (ainda não revelados) por performances. As cifras nas negociações por Jair e Cuiabano estão em sigilo, no momento. Mas o Alvinegro pagou US$ 14 milhões (US$ 2 milhões desses em bônus) pelo zagueiro em fevereiro e R$ 6 milhões pelo lateral em abril do ano passado.

