Conmebol define confrontos das oitavas da Libertadores-2025

Em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, nesta segunda-feira (2), ficaram definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores, que contará com seis brasileiros. Entre eles, estão Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza, Flamengo e Botafogo. 13 e 20 de agosto;

Além disso, Argentina (River Plate, Estudiantes, Racing, Vélez Sarsfield); Paraguai (Libertad e Cerro Porteño), Peru (Universitário). Equador (LDU); Colômbia (Atlético Nacional) e Uruguai (Peñarol) também têm seus representantes na nova fase do torneio continental.

Ao seguir o regulamento, a entidade dividiu os 16 times classificados para as oitavas em dois potes. Assim, os primeiros colocados enfrentam os segundos colocados, sem restrições de países, e decidem a classificação em casa. Os confrontos acontecem nos dias 13 (ida) e 20 (volta) de agosto e quem avançar irá faturar cerca de US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).

Dessa forma, o evento trouxe à tona todo o chaveamento até a decisão, marcada para Lima, capital do Peru, no dia 29 de novembro. No entanto, a Conmebol ainda não definiu o estádio oficial desta final.

Confira como ficaram os confrontos

Atlético Nacional-COL x São Paulo

Botafogo x LDU-EQU

Libertad-PAR x River Plate-ARG

Universitário-PER x Palmeiras

Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG

Racing-ARG x Peñarol-URU

Cerro Porteño-PAR x Estudiantes-ARG

Flamengo x Internacional

