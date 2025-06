Rodrygo espera conversa com Xabi Alonso para definir futuro no Real Madrid

Atacante terá conversa com Xabi Alonso no clube espanhol - (crédito: Foto: Antonio Villalba / Real Madrid)

Rodrygo ainda não definiu seu futuro no Real Madrid. O atacante vai conversar com o novo técnico, Xabi Alonso, para saber se será aproveitado na próxima temporada. Com Ancelotti, o brasileiro perdeu espaço no elenco e passou a ser especulado em outras equipes da Europa e também da Arábia Saudita.

Por isso, Rodrygo quer ouvir diretamente de Xabi Alonso quais são os planos para ele, antes de decidir se seguirá no clube espanhol. Segundo a imprensa internacional, o jogador só decidirá após a conversa com o treinador. Ele não entrou em campo na última rodada do Campeonato Espanhol, no fim de maio, e Ancelotti citou o aspecto emocional do brasileiro, afirmando que ele não estava bem.

Todavia, no fim da temporada europeia, Rodrygo também ficou fora do clássico contra o Barcelona. Na época, quando surgiram rumores sobre sua saída, o jogador usou as redes sociais para negar qualquer problema. Ao longo do ano, disputou 51 partidas, marcou 15 gols e deu nove assistências. O Real Madrid encerrou a temporada sem títulos.

Contudo, o clube, no entanto, vai disputar o Super Mundial de Clubes entre junho e julho, nos Estados Unidos. Já a janela de transferências abre em 1º de junho e segue até o dia 10. Rodrygo tem, portanto, cerca de uma semana e meia para ajustar a conversa com Xabi Alonso e decidir seu futuro. Além de perder espaço no Real Madrid, o atacante também ficou fora da convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai.

