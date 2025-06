Inter ostenta pior rendimento defensivo nos últimos cinco jogos do Brasileirão

O Inter se encontra em uma situação que se torna gradativamente preocupante no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe chegou a uma sequência de cinco rodadas sem vencer no torneio, sendo três derrotas e dois empates. Tal cenário fez o Colorado ficar a somente um ponto de vantagem para o Fortaleza, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Este contexto negativo se explica pelo baixo aproveitamento de pontos no Brasileirão. Nestas última cinco rodadas, com apenas dois pontos, foi o terceiro participante do torneio que menos pontuou. Com isso ficou à frente apenas de Sport e Juventude, os dois últimos colocados da competição.

Além disso, outro contexto que causa ainda mais temor é o declínio na performance defensiva do Inter. Nestas cinco rodadas, foi o integrante do Campeonato Brasileiro que teve a defesa mais vazada, com 12.

Inter sofre com deficiência defensiva no começo dos jogos

A propósito, a dificuldade em ter bom rendimento nos minutos iniciais dos seus compromissos é evidente. Isso porque nos últimos quatro das cinco rodadas, o Colorado levou gols antes dos 15 minutos da etapa inicial.

No embate contra o Botafogo, em que sofreu goleada por 4 a 0, Igor Jesus abriu o placar aos nove minutos, no Nilton Santos. No duelo seguinte, quando enfrentou o Mirassol, no Beira-Rio, o zagueiro Jemmes marcou de cabeça aos sete minutos.

Posteriormente, foi ao Recife encarar o Sport na Ilha do Retiro e ficou em desvantagem um minuto antes em comparação ao jogo contra o adversário paulista. O atacante Barletta foi o autor do gol. Já neste último domingo (01/06), o atacante Kevin Serna fez o primeiro gol da vitória do Fluminense, no Beira-Rio, aos 11 minutos.

Na verdade, a fragilidade defensiva nos primeiros minutos se amplia para as últimas seis rodadas, com cinco gols neste mesmo roteiro. Afinal, o Internacional também saiu atrás do placar contra o Juventude, no Beira-Rio. Batalla marcou aos três minutos para o Jaconero, porém o time da capital conseguiu a virada.

Tal vulnerabilidade começou no jogo contra o Nacional pela Libertadores também nos domínios do Inter. Os uruguaios tiraram o zero do placar aos cinco minutos e ampliaram aos dez. Apesar disso, os donos da casa demonstraram poder de reação e arrancaram o empate.

???? O Internacional sofreu gols antes dos 15 minutos em seus últimos 4 jogos pelo @Brasileirao! ???? ? 9′ vs Botafogo (Igor Jesus)

? 6′ vs Mirassol (Jemmes)

? 7′ vs Sport (Barletta)

? 11′ vs Fluminense (Serna) pic.twitter.com/Ox24DGCsgf — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 1, 2025

