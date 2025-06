Ex-técnico do Flamengo alerta Ancelotti para desafios no Brasil: ‘Sofreram muito nos últimos anos’

Reinaldo Rueda, atual treinador da seleção de Honduras, analisou em entrevista ao jornal espanhol AS os desafios que Carlo Ancelotti enfrentará ao assumir o comando técnico da Seleção Brasileira. Com experiência no futebol brasileiro, com passagem pelo Flamengo, o colombiano falou com propriedade sobre o que o italiano encontrará pela frente.

O treinador define o cenário como complexo e o vê como desafiados para ambos os lados, tanto do italiano como dos brasileiros. “Acho que um desafio duplo. Desafio para Ancelotti e para o futebol nacional”, avaliou.

Rueda também ofereceu uma leitura ampla sobre a posição atual do Brasil no futebol sul-americano. Para ele, apesar da força financeira dos clubes nacionais e da capacidade de exportação de talentos, a Seleção perdeu parte da sua identidade coletiva nos últimos ciclos.

“Brasil sempre vai ser uma grande potência por sua história, trajetória e nível econômico dos seus clubes. Mas precisa resgatar o equilíbrio entre o talento individual e o compromisso histórico com a camisa. Vai ser interessante ver como Ancelotti se adapta, como se sente. Se pode devolver ao Brasil essa posição de liderança que nunca deveria ter perdido”, disse.

Internacionalização e perda de identidade

O ex-técnico do Flamengo apontou que a saída cada vez mais precoce dos jovens brasileiros para o futebol europeu contribuiu para uma desconexão entre os elos. Segundo ele, essa ruptura cultural tem dificultado o trabalho de técnicos experientes e promissores nos últimos anos.

“Eles sofreram muito nesses últimos anos com a internacionalização de seus jovens talentos. Eles vão para a Europa e talvez se descontextualizam e perdem essa visão da sua vida. Esquecem a exigência que representa vestir a camisa do Brasil. Por isso, sofreram treinadores como Tite ou Dorival, de grande trajetória, mas também os jovens, como Fernando Diniz”.

Experiência de Ancelotti com brasileiros

Apesar dos desafios identificados, Rueda acredita que o currículo do italiano pode contribuir para uma adaptação mais rápida. O comandante de Honduras lembrou que Carlo já trabalhou com diversos atletas brasileiros ao longo de sua carreira na Europa, fator que pode facilitar sua integração.

“Ele já trabalhou com várias estrelas brasileiras na Europa. Isso pode facilitar sua adaptação. Tomara que se sinta bem e consiga recolocar o Brasil no lugar de onde nunca deveria ter saído”, completou.

