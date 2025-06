Vasco tem campanha ‘idêntica’ à de 2024; compare

Fernando Diniz já começa trabalho no Vasco com dificuldade - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está em seu terceiro ano consecutivo na elite do Brasileirão, mas segue encontrando dificuldades no quesito pontos corridos. Se lutou até a última rodada contra o rebaixamento em 2023, até conseguiu uma campanha mais tranquila em 2024. Apesar disso, o início de tal temporada não era animador. E o mesmo ocorre em 2025.

Afinal, após 11 rodadas disputadas, o Cruz-Maltino surge com uma campanha praticamente idêntica à do ano passado. São apenas dez pontos, com três vitórias, um empate e incríveis sete derrotas. Outra coincidência é o número de gols marcados: 11. A diferença fica, então, nos gols sofridos, já que são 15 em 2025, contrastando com os incríveis 22 levados em 2024.

Dessa forma, o clube vai para seu terceiro ano seguido rondando a zona de rebaixamento após um mau início de certame. Em 2023, o Vasco chegou a cair para a penúltima posição da tabela, ainda que tenha conquistado a sonhada permanência após ser virtual rebaixado.

No ano seguinte, o mau começo se transformou em esperança quando o interino Rafael Paiva assumiu o comando técnico da equipe. Com ele, o Cruz-Maltino engrenou vitórias e chegou a sonhar com briga por vaga na Libertadores, além de chegar à semifinal da Copa do Brasil. Assim, a equipe encerrou a campanha com um confortável décimo lugar.

Para 2025, a expectativa não era muito maior, já que dois dos principais jogadores estavam lesionados: os pontas David e Adson. O técnico Fábio Carille, contratado em dezembro, não era o nome preferido da torcida. Assim, após início conturbado, ele deixou o comando, com Fernando Diniz retornando ao cargo após quatro anos. Já são três jogos pelo Brasileirão, com uma vitórias e duas derrotas.

Campanhas do Vasco no Brasileirão 2024 x 2025

Jogos: 11 x 11

Vitórias: 3 x 3

Empates: 1 x 1

Derrotas: 7 x 7

Aproveitamento: 30,3% x 30,3%

Gols pró: 11 x 11

Gols sofridos: 15 x 22

Saldo: -4 x -11

Posição na tabela: 15º x 15º

