Alexsandro agradece a Ancelotti por convocação: ???Nada dado, foi mérito???

O zagueiro Alexsandro é provavelmente a maior surpresa na primeira convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira. Aos 25 anos, ele brilhou na temporada pelo Lille, da França, e chamou a atenção do novo comandante da Amarelinha para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, neste mês de junho.

No Brasil, o jogador passou pelas categorias de base do Resende, do Rio de Janeiro, e também do Flamengo. Mas ganhou projeção mesmo atuando no futebol europeu. Ele comentou sobre a primeira chance na Seleção com Ancelotti, com quem já cruzou caminhos na Champions League — o zagueiro pelo Lille e o técnico à frente do Real Madrid.

“É mais especial porque estamos falando de um dos melhores treinadores do mundo, que conquistou muitos títulos pelo Real Madrid e agora está na nossa Seleção, nos ajudando. Ser convocado por ele é motivo de muita alegria, e quero corresponder dentro de campo” afirmou o zagueiro, que se apresentou confiante:

“Fiz da dificuldade de vida a minha motivação. Para estar aqui, foi fruto de muita dedicação e trabalho. Não foi nada dado, foi mérito estar aqui e estou muito feliz por isso”.

Alexsandro também acredita que sua convocação pode aumentar o interesse do público brasileiro pelo futebol francês:

“Tenho certeza de que, depois dessa convocação, o povo brasileiro vai passar a acompanhar não só a mim, mas todo o Campeonato Francês. Lá não existe só o PSG. Tem outras equipes também, como o Lille. Eu estava lá e fui observado. Acredito que o povo brasileiro vai olhar mais para o Campeonato Francês e, um pouco, para a minha história — destacou.

Alexsandro projeta as partidas do Brasil em junho

Por fim, o zagueiro projetou os confrontos do Brasil contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na próxima quinta-feira (5), a Seleção encara os equatorianos, em Guayaquil, às 20h (de Brasília). Depois, enfrenta os paraguaios no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45 (de Brasília).

“Serão dois jogos muito difíceis. Tenho certeza de que não vamos ter vida fácil, mas a expectativa é a mesma de sempre. Quando vestimos a camisa da Seleção, o objetivo é vencer e manter o Brasil no topo. Vamos buscar essas duas vitórias”, concluiu, em vídeo publicado pela CBF.

