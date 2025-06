Flamengo e Inter se reencontram pela Libertadores; veja retrospecto

O sorteio das oitavas de final da Libertadores nesta segunda-feira (2) colocou o duelo brasileiro entre Flamengo e Internacional. Aliás, será a terceira vez na história que as equipes se encontram pelo torneio continental, com vantagem para os rubro-negros. A equipe colorada decide o jogo no Beira-Rio por ter melhor campanha.

Em 1993, Flamengo e Inter fizeram o primeiro embate no Beira-Rio. Na estreia da Libertadores, empate sem gols. Depois, o confronto no Maracanã teve vitória rubro-negra por 3 a 1. Naquela ocasião, o time rubro-negro avançou como líder da chave, com sete pontos, e o Internacional, com três, foi eliminado em último.

Depois de 26 anos, as equipes se reencontraram pelas quartas de final da competição. O Colorado também tinha melhor campanha e decidiria em casa. No Maracanã, o duelo teve equilíbrio até a reta final, mas dois gols de Bruno Henrique deram vantagem ao Flamengo.

A volta, no Beira-Rio, teve o maior público até aquele momento desde a reforma do estádio, para a Copa de 2014. Com quase 50 mil presentes no estádio, Rodrigo Lindoso abriu o placar para explodir o estádio. Porém, nos minutos finais, Gabigol deixou tudo igual e concretizou a vaga para os cariocas.

Por fim, Flamengo e Internacional, agora, voltam a se enfrentar com duelos em agosto, ainda sem definição de dias e horários. As datas-bases são 13 e 20, com o primeiro jogo no Maracanã, e o segundo no Beira-Rio.

