Cristaldo dá sinais de melhora e volta a ser esperança no Grêmio

Cristaldo esboça retomada da performance do seu bom futebol no Grêmio - (crédito: Foto: Celo Gil / Grêmio FBPA)

Cristaldo ensaia uma recuperação do seu bom futebol no Grêmio. O meio-campista foi um dos destaques da vitória do Imortal por 2 a 0 sobre o Juventude, no último domingo (01/06), pela 11ª rodada do Brasileirão. Uma das principais missões do técnico Mano Menezes é retomar a regularidade das performances do argentino.

Ao lado de Alysson e Kannemann, o camisa 10 do Tricolor Gaúcho assumiu a responsabilidade e teve papel preponderante na criação de jogadas da equipe. Inclusive, fez sua função com maestria, já que segundo o ‘Sofascore”, ele foi responsável por uma grande chance criada, além de seis passes decisivos.

Neste contexto, conseguiu dar assistência para o gol de Cristian Olivera. Na ocasião, Cristaldo, tentou finalizar, mas errou o tempo de bola. Mesmo assim, no final das contas, acabou servindo o companheiro. Além disso, o camisa 10 acertou 42% dos cruzamentos e teve 91% de eficiência nos passes.

O meio-campista, aliás, ressaltou o desempenho positivo do Imortal.

“Acredito que foi uma vitória merecida, um dos melhores jogos nossos. Fazia tempo que não ganhávamos aqui, era uma vitória importante pra nós e para nossa torcida. Agora temos um jogo importante em casa”, frisou Cristaldo.

Retomada de espaço no Grêmio com mudança de comissão técnica

Por sinal, o técnico Mano Menezes reconheceu a boa atuação individual do meio-campista pelo Grêmio. A propósito, uma das suas principais missões do novo comandante é contribuir para que o argentino recupere a regularidade em suas performances.

Até porque o início da temporada, de forma coletiva e especificamente para o camisa 10, não correspondeu às expectativas. Isso porque desde a era Gustavo Quinteros se esperava que Cristaldo protagonizasse uma disputa pela titularidade com Monsalve durante todo o ano.

Com o antigo treinador, o argentino sequer entrou em campo nos dois jogos da final do Campeonato Gaúcho, além da estreia no Brasileirão, quando enfrentou o Atlético. Apesar disso, com Mano, o camisa 10 voltou a ser útil. Prova disso é que esteve presente nos últimos três jogos da equipe, sendo titular em dois. A ausência de Monsalve por lesão muscular na coxa esquerda e o rendimento negativo de Nathan.

#Brasileirão ???????? Franco Cristaldo em Juventude 0-2 Grêmio: ????? 1 assistência

???? 1 grande chance criada

???? 6 passes decisivos (!)

? 91% acerto no passe (!)

?? 42% acerto no cruzamento (!)

???? 2/2 finalizações no gol

???? 1/1 drible certo

???? Nota Sofascore 7.8 pic.twitter.com/tHNc00zqQ0 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 1, 2025

