Web reage a Flamengo x Internacional nas oitavas da Libertadores

A maioria dos internautas levou em consideração que o chaveamento onde está os clubes é o mais fácil, alertando que o clube que passar tem grandes chances de chegar na final – e a maioria apostou no Flamengo, principalmente pela fase das equipes neste momento da temporada.

Além disso, um torcedor do Flamengo, lembrou que em 2019, quando o Rubro-Negro foi campeão, a equipe também enfrentou o Internacional e, naquele ano, a decisão do título foi em Lima, assim como será nesta temporada.

2019 Flamengo e inter

2025 Flamengo e inter

2019 final em Lima

2019 Flamengo e inter

2025 Flamengo e inter

2019 final em Lima

2025 final em Lima DEUS É FLAMENGO

Outra torcedora ressaltou que o duelo entre Flamengo e Internacional é o único entre brasileiros nas oitavas de final da competição.

Por outro lado, um torcedor do Colorado avaliou o confronto como um ‘azar’ para o clube e relembrou que nas últimas horas só teve derrota.

Em 24h perdemos em casa pro Fluminense, depois fomos sorteados com o Flamengo na libertadores e agora a noticia de que o Fernando fica fora por 5 meses kkkkkkkkkk Cara é inacreditável como o Internacional é amaldiçoado

Flamengo e Internacional vão decidir qual brasileiro avança para às quartas de final da Libertadores. O confronto, que ainda não tem data definida, terá o primeiro jogo no Maracanã e a segunda partida no Beira-Rio.

Vale ressaltar, portanto, que em 2019 a ordem das partidas foi ao contrário. No Beira-Rio, o jogo ficou em 1 a 1 – gol de Gabigol para o clube carioca enquanto Rodrigo Lindoso marcou para o Colorado. Já no Maracanã, o Flamengo levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gois gols de Bruno Henrique, avançando para semifinal da competição. Ademais, Filipe Luís, que atualmente é o técnico do Rubro-Negro, ainda era jogador e defendia a equipe naquele ano.