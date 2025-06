Sorteio define jogos da segunda fase Copa do Brasil feminina; veja todos os duelos

A Copa do Brasil feminina volta ao calendário do futebol brasileiro após nove anos. Nesta segunda-feira (2), a CBF realizou o sorteio dos confrontos da segunda fase da competição. Dessa forma, são sete fases no total, todas disputadas em jogo único. A equipe campeã garante vaga na Supercopa do Brasil. Clubes de todas as divisões do país participam do torneio.

Entre os times do futebol nacional, destacam-se os tradicionais Vasco — tricampeão da Copa do Brasil feminina —, Botafogo, Atlético-MG, Santos e Avaí/Kindermann. Os jogos devem começar no dia 11 de junho. Ao todo, 32 equipes buscam o título da competição.

Confira como ficaram os confrontos da segunda fase Copa do Brasil

Juventude de Sergipe x Fortaleza

Brasil de Farroupilha x Itacoatiara

Remo x Operário-MS

Santos x Perolas Negras – RJ

Ipojuca x Manaus

Propesridade x Misto – MT

Realidade Jovem (SP) x Atlético Rio Negro

Taubaté (SP) x Avaí/Kindermann

Botafogo (RJ) x Tuna Luso (PA)

Atlético Piauiense Sociedade Ação

Vasco da Gama x Minas Brasília

Coritiba x Rolim de Moura

Doce Mel x Pinda Ferroviária

São José x Ipiranga

Atlético-MG x Paysandu

Vitória (BA) x Itabirito

Os dois da esquerda decidem os jogos em suas casas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será decidida nas penalidades máximas.

