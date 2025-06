Fluminense cumpre planejamento, ganha moral e se prepara para o Mundial

Após o triunfo sobre o Inter, o Fluminense volta suas atenções para a disputa do Mundial de Clubes, a partir deste mês, nos Estados Unidos. Com isso, o técnico Renato Gaúcho cumpriu o planejamento ao avançar nas Copas do Brasil e Sul-Americana e ficar bem próximo do G4 do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o elenco desembarcou no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (2), e ganha folga até quinta (5) para se recuperar da intensa maratona de jogos, segundo o portal “ge”.

Afinal, a equipe fez 19 jogos em 64 dias, sem qualquer semana cheia de treinos. O ideal, agora, é recuperar as energias antes da viagem para os Estados Unidos.

Voo fretado e olho na calendário

O Tricolor viaja em voo fretado , que terá como destino a OG, a Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia. Por lá, o time fará atividades antes da estreia, no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, às 13h (de Brasília), em Nova York. Será o maior período de treinamento do técnico desde sua chegada no início de abril.

Em seguida, o Fluminense enfrenta o Ulsan HD no dia 21 de junho, às 19h, também em Nova York, e o Mamelodi Sundowns no dia 25, às 16h, em Miami. Caso se classifique para as oitavas, joga em Atlanta no dia 1/07 (se passar em primeiro lugar) ou em Charlotte no dia 30/06 (se passar em segundo).

“A gente sabe que vai enfrentar as melhores equipes do mundo. O objetivo, como todas as outras equipes, é chegar à final. Mas sabemos o quanto é difícil. O importante é o prazer de estar disputando esse Mundial. Vamos ver. Meu grupo está bem e esperamos fazer um bom papel. Prazer enorme disputar esse torneio e esperamos ir bem”, afirmou o treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.