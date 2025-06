Ancelotti se reúne com jogadores antes de primeiro treino pela Seleção

Depois de convocar a Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti iniciou de fato nesta segunda-feira (2) uma nova etapa de seu trabalho como treinador do Brasil. Ainda no hotel em São Paulo, o italiano reuniu com os jogadores convocados e os membros da comissão técnica para uma apresentação antes da primeira atividade em campo.

Os únicos jogadores que não participaram do encontro foram os três atletas que disputaram a final da Liga dos Campeões no último sábado. Os zagueiros Beraldo e Marquinhos, do campeão PSG, e o lateral-esquerdo Carlos, da Inter de Milão. Eles chegarão ainda à tarde no hotel, mas não devem participar do primeiro treino.

Carlo Ancelotti comanda seu primeiro trabalho de campo pela Seleção a partir de 16h. A atividade acontecerá no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O Brasil, aliás, só fará dois treinos no CT do clube paulista antes da viagem para Guayaquil, onde fará uma atividade antes da partida contra o Equador.

O Brasil enfrenta o Equador no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), em Guayaquil. Cinco dias depois, a equipe nacional enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45 (de Brasília). No momento, aliás, a Seleção ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, após quatorze rodadas.

