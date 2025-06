Inédito campeão argentino, Platense surgiu graças a uma aposta

No último fim de semana, o Club Atlético Platense viveu o capítulo mais glorioso dos seus 120 anos de história. Contra o Huracán, a representação originária de Vicente López (cidade na Grande Buenos Aires) venceu por 1 a 0 e faturou o inédito título do Apertura argentino.

Entretanto, poucas pessoas sabem que, antes mesmo do Platense entrar em campo pela primeira vez na centenária existência, uma apostas foi determinante para o sonho de seus fundadores se materializar. Fundadores esses que pertencem a uma parte nobre de Buenos Aires, o bairro da Recoleta.

Jovens entusiastas do esporte que tinha chegado há pouco menos de 20 anos antes na Argentina, um grupo de amigos jogavam no bairro que, apesar do atual status econômico, não eram da classe social correspondente. Desse modo, o amor pelo futebol os impeliu a buscar recursos para estruturar um clube que os representasse e a saída mais viável, no curto prazo, foi uma corrida de cavalos. Afinal, o prêmio para acertar o animal vencedor aumentava em, pelo menos, dez vezes a quantia investida.

Com esse contexto, coube a Guy Simon, integrante da equipe Platense (originária da cidade de La Plata), vencer o páreo e fornecer os recursos triviais para a constituição do Club Atlético Platense. Assim, além da escolha do Dia da Pátria (25 de maio) como data de origem, o nome e as cores (marrom e branco) foram homenagens dos fundadores a equipe do jóquei “salvador”.

Lula?

Apesar da história do mais novo campeão do futebol argentino não ter qualquer caráter marítimo ou de pescadores, o apelido pelo qual se conhece popularmente o Platense é Calamar (Lula, em português). Desse modo, vale a explicação de onde surgiu a motivação para tal alcunha.

No ano de 1907, tendo a representação argentina apenas dois anos de existência, um ponto chamou a atenção do jornalista argentino Palacio Zino: a mobilidade dos jogadores do Platense em locais enlameados. Seja pela chuva ou o natural desgaste dos campos ainda longe dos atuais padrões de gramado. Desse modo, Zino soltou a célebre frase que motivaria o apelido:

“Los muchachos se movían como calamares en su tinta“. Algo que, na tradução literal, significa:

“Os rapazes se moviam como lulas em sua tinta.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.