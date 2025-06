Jornalista aponta Kaio Jorge como melhor atacante do futebol brasileiro

Aliás, o comentarista esportivo afirmou que o jogador da Raposa é o melhor atacante do futebol brasileiro na atualidade e disse que Kaio Jorge merecia estar entre os nomes convocados por Carlo Ancelotti.

“Na minha visão, Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o melhor centroavante do futebol brasileiro nesse momento. Merecia ter sido convocado nesta primeira lista de Carlo Ancelotti. É um jogador muito inteligente, futebolisticamente falando, rápido, se posiciona muito bem dentro da área e tem uma ótima finalização. Kaio só tem 23 anos e está no seu auge técnico e psicológico, não para de fazer gols de todas as maneiras”, afirmou Casagrande.

Kaio Jorge na temporada

Vivendo ótima fase nesta temporada, Kaio Jorge assumiu a artilharia do Cruzeiro no ano. Ao todo, o atacante soma 10 gols marcados em 17 partidas na temporada, ou seja, ultrapassou Gabigol, que tem nove. Além disso, ele soma mais duas assistências. Esse, portanto, é o melhor ano da carreira do jogador, uma vez que superou os nove gols marcados em 48 jogos pelo Santos em 2020, quando estreou no profissional.

Além disso, com os dois gols na vitória sob o Palmeiras, o atacante chegou no ranking de artilharia do Campeonato Brasileiro. Com oito gols, Kaio Jorge é o segundo artilheiro da competição. No entanto, vale ressaltar, que ele é o primeiro entre os jogadores brasileiros. O artilheiro é o uruguaio Arrascaeta (Flamengo), que marcou nove vezes. Em terceiro está o argentino Vegetti (Vasco), com 7 gols.

