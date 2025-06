Lezcano, do Fluminense, é convocado para defender o Paraguai nas Eliminatórias

Lezcano em ação com a camisa do Fluminense na temporada - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Paraguai se prepara para mais duas partidas pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Entre as novidades, está o meio-campista Rubén Lezcano, do Fluminense, que está na lista do técnico Gustavo Alfaro para os confrontos com Uruguai e Brasil.

Assim, o primeiro desafio da seleção paraguaia será na próxima quinta-feira (05), às 20h (de Brasília), contra o Uruguai, no Defensores Del Chaco. Em seguida, a equipe nacional joga fora de casa, contra o Brasil. O duelo, então, acontece no dia 10 (terça-feira), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

No momento, La Albirroja ocupa a quinta colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Ela soma 21 pontos após 14 partidas.

Essa é a segunda convocação de Lezcano para a seleção principal de seu país. Com a equipe Sub-23, o jogador foi campeão do Pré-Olímpico da Venezuela em 2023, classificando o Paraguai para os Jogos de Paris 2024.

Por fim, outros jogadores que atuam no futebol brasileiro e estão na lista são: Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético-MG), Villasanti (Grêmio) Bobadilla (São Paulo), Pitta (Bragantino) e Romero (Corinthians).

Confira os convocados do Paraguai

Goleiros: Gatito Fernández (Cerro Porteño), Carlos Coronel (New York Red Bull), Juan Espínola (Belgrano) e Orlando Gill (San Lorenzo)

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras), Balbuena (Dínamo Moscou), Omar Alderete (Getafe), Júnior Alonso (Atlético-MG), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Ronaldo DeJesús (Lanús), Agustín Sández (Rosário Central), Juan Cáceres (Dínamo Moscou)

Meio-campistas: Matías Galarza (Talleres), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Villasanti (Grêmio) Bobadilla (São Paulo), Diego Gómez (Brighton), Rubén Lezcano (Fluminense) e Gamarra (Al-Ain)

Atacante: Romero (Corinthians), Miguel Almirón (Atlanta United), Ramon Sosa (Nottingham Forest), Julio Enciso (Ipswich Town), Antonio Sanabria (Torino), Isidro Pitta (Bragantino), Gabriel Ávalos (Independiente) e Rodney Redes (Olímpia)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.