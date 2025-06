Sorteio define os confrontos das oitavas da Copa do Brasil; veja

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 estão, enfim, definidos. Com direito a presença do novo presidente da CBF, Samir Xaud, nesta segunda-feira (2), o sorteio na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, estabeleceu os oito duelos da próxima fase do torneio. E há clássico estadual!

A definição da ordem dos mandos de campo, porém, ainda sairá nesta segunda. As partidas das oitavas de final serão entre os dias 30 de julho e 7 de agosto. Saiba, então, todos os confrontos com o Jogada10.

Bom lembrar que o caminho até a final só sairá no sorteio das quartas de final. Os 16 times sorteados constavam em pote único, o que significa que não havia impeditivo para quaisquer duelos.

Veja os jogos das oitavas da Copa do Brasil*

São Paulo x Athletico

Atlético-MG x Flamengo

Retrô x Bahia

Fluminense x Inter

CRB x Cruzeiro

CSA x Vasco

Corinthians x Palmeiras

Botafogo x Red Bull Bragantino

*Mandos de campo ainda indefinidos

Datas dos jogos

Ida: 30/31 de julho

Volta: 5/6/7 de agosto

Premiação

Oitavas de final

Grupo I (Série A): R$ 3.638.250

Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

Quartas de final

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

Grupo II (Série B): R$ 4.740.750

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal

Grupo I (Série A): R$ 9.922.500

Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

Grupo II (Série B): R$ 33.075.000

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

Final (campeão)

Grupo I (Série A): R$ 77.175.000

Grupo II (Série B): R$ 77.175.000

Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000

