Griezmann renova com o Atlético de Madrid até 2027

Agora é oficial. Antoine Griezmann, de 34 anos, renovou contrato com o Atlético de Madrid por mais uma temporada. Com isso, o atacante francês segue no clube até junho de 2027. O vínculo anterior era válido até 2026. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2), após o fim da temporada. Apesar de o time não ter conquistado títulos, garantiu vaga na próxima edição da Champions por meio do Campeonato Espanhol.

“Torcida atleticana, estou muito feliz por vestir essa camisa maravilhosa por tantos anos. Espero dar muitas alegrias a vocês. Um grande abraço, amo vocês”, disse Griezmann.

O atacante francês estava sendo cogitado na MLS, liga dos Estados Unidos, onde já declarou ter vontade de jogar um dia. No entanto, Griezmann optou por permanecer mais uma temporada no Atléti.

Grizi tiene un mensaje para ti ???? pic.twitter.com/6kv921NzCK — Atlético de Madrid (@Atleti) June 2, 2025

Por fim, na temporada 2023/24, o francês disputou 53 partidas, marcou 16 gols e deu 9 assistências. Griezmann é o maior artilheiro da história do clube, com 197 gols, e também está entre os que mais jogaram, com 442 partidas. Além disso, é o terceiro estrangeiro com mais jogos, atrás somente de Oblak e Correa.

