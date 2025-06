Lazio anuncia retorno de Maurizio Sarri

Maurizio Sarri, pouco mais de um ano após sua saída, está de volta à Lazio. O treinador italiano foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (2) como substituto de Marco Baroni, que não conseguiu classificar a equipe para as próximas competições europeias. Além disso, a eliminação nas quartas de final da Liga Europa, diante do Bodo/Glimt, e a derrota em casa para o Lecce na última rodada do Campeonato Italiano selaram sua saída.

Sarri, que também já comandou o Chelsea, estava sem clube desde março de 2024, quando pediu demissão da própria Lazio após sofrer a quarta derrota seguida. Dessa maneira, depois de uma pausa, ele voltou ao comando técnico do clube italiano.

Welcome back, ???????????????????????? ???????????????????? ???? Qui il comunicato ufficiale ??https://t.co/G7KCuJ9WZb#AvantiLazio pic.twitter.com/X91qE7XsOF — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2025

“Maurizio Sarri está de volta à sua casa. Esse retorno é uma escolha de coração, convicção e visão. Queremos retomar com ele um caminho interrompido cedo demais, certos de que juntos podemos recuperar o entusiasmo, a identidade e a ambição. Bem-vindo de volta, Comandante”, declarou o presidente Claudio Lotito.

Sarri, de 66 anos, já havia treinado a Lazio por quase três temporadas, somando 137 partidas e uma média de 1,64 ponto por jogo. Após sua saída, Igor Tudor assumiu o time no fim da temporada 2023/24, mas foi Baroni o escolhido para iniciar 2024/25.

