Anthoni reconhece falha crucial em derrota do Inter: ???Não costumo me esconder???

O contexto em que o Inter se encontra no Campeonato Brasileiro é frustrante ao ponto que um dos jogadores mais regulares teve falha essencial para nova derrota. O goleiro Anthoni errou em lance na etapa complementar do revés por 2 a 0 para o Fluminense, no Beira-Rio, no último domingo (01/06). O camisa 24 tentou defender finalização de Paulo Baya, mas a bola passou por entre os braços do arqueiro.

Anthoni demonstrou personalidade ao admitir a falha na partida.

“Eu não costumo me esconder das minhas responsabilidades. Entendo que não tenho culpa no resultado, mas tenho a minha responsabilidade no gol. São coisas que, dentro do que eu acredito, preciso melhorar”, reconheceu o goleiro.

“São coisas que não tem justificativa, não vou ficar aqui tentando dar volta. Eu errei, e é isso. Todo mundo está entendendo a sua responsabilidade, não tenho dúvida de que o grupo vai entregar o máximo possível para reverter essa situação”, complementou o camisa 24 do Inter.

Proximidade da zona de rebaixamento causa temor no Inter

Com o resultado negativo, o Colorado chegou a cinco rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Desta forma, se encontra na 14ª colocação, com um ponto a mais que o Fortaleza, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Sobre o risco de entrar em um cenário mais incômodo, Anthoni foi sincero ao confessar que é uma situação que causa apreensão.

“Não vou aqui mentir, falar que não preocupa (entrar no Z4). É um ponto da zona, então tem que ter atenção. Já estamos ciente disso, entre todo o elenco, de que o Inter, do tamanho dele não pode estar numa situação dessas. Temos que fazer com que as coisas voltem a ser como eram, cada um entender sua responsabilidade, enxergar a motivação necessária para que a gente possa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro”, expôs o arqueiro.

Pelo intervalo sem jogos devido à data Fifa de junho, o técnico Roger Machado ganhará 11 dias sem compromissos para realizar ajustes no time. Na sequência, terá duelo com o Atlético, na Arena MRV, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, ocorrerá a disputa do novo Mundial de Clubes, que promoverá uma paralisação na temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.