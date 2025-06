Filha de Guardiola parabeniza título do PSG em mensagem comovente à filha de Luis Enrique

Filhas de Pep Guardiola e Maria indicaram ter forte amizade após postagem de comemoração do título do PSG - (crédito: Fotos: Reprodução / Instagram)

O título inédito da Liga dos Campeões, que o PSG conquistou no último sábado (31/05), ganhou notoriedade também por um episódio fora de campo. Isso porque a vitória de goleada da equipe francesa expôs o uma amizade entre Maria Guardiola, filha do técnico Pep Guardiola, e Sira Martinez, filha do treinador Luis Enrique.

A herdeira do comandante do Paris Saint-Germain fez uma postagem em que exibiu registros do troféu que seu pai conquistou. Uma das interações na publicação, aliás, foi da filha do treinador do Manchester City.

Maria Guardiola deixou um comentário repleto de emojis com corações e que indicavam emoção com o feito. A atitude da filha de Pep causou uma comoção entre os fãs de futebol e seus respectivos seguidores. Afinal, o gesto demonstrou uma cumplicidade entre as duas. Inclusive, há uma valorização dessa relação pela concorrência entre seus pais.

A propósito, há uma semelhança entre Pep Guardiola e Luis Enrique. Os dois são os únicos comandantes que conquistaram a tríplice coroa no comando de duas equipes diferentes. Ambos pelo Barcelona, além de Pep pelo próprio Manchester City e Luis Enrique pelo PSG.

Astro do PSG ‘desfila’ com taça da Champions em Roland Garros

O PSG escolheu um dos palcos mais emblemáticos da França para exibir sua maior conquista. Dois dias após golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final da Liga dos Campeões, Ousmane Dembélé entrou na quadra Philippe-Chatrier, em Roland Garros, com a taça nas mãos. O público vibrou junto com o atleta em um gesto simbólico: “Ici c’est Paris!” (Aqui é Paris!)”, diziam os presentes.

O momento marcou o pré-jogo das oitavas de final do Grand Slam francês entre Novak Djokovic e Cameron Dorrie, nesta segunda-feira (02). Dembélé percorreu o saibro central com o troféu e, ao som de “We Are the Champions”, parou emocionado diante da torcida.

