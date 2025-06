Vasco segue tentando renovar com Léo Jardim: ‘Diálogo permanente’

O Vasco segue na busca por renovar com o goleiro titular Léo Jardim. Pelo menos é o que afirma o CEO do clube, Carlos Amodeo, que também atua como diretor executivo – cargo vago desde a saída de Marcelo Sant’Ana.

Em entrevista a jornalistas na saída do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (2), na sede da CBF, Amodeo falou em “diálogo permanente” com o staff do arqueiro, além de citar como o clube se portará mediante as janelas de transferências.

“Temos um diálogo permanente com ele (Léo Jardim). Não só com o staff, mas com o jogador. Semana passada oferecemos uma proposta muito justa pelo atleta, que o torna um dos jogadores mais bem remunerados do elenco do Vasco. Esperamos que possamos concluir essas negociações muito em breve, com uma solução saudável para todos”, revelou.

Léo Jardim, contratado em 2023, tem vínculo apenas até o fim da atual temporada. No entanto, há uma cláusula de renovação automática em seu contrato. Para isso, ele precisaria atuar em 60% dos jogos do Vasco no ano, o que serve como uma proteção ao Cruz-Maltino.

E os reforços?

Amodeo falou, então, sobre possíveis reforços. O CEO revelou que o Vasco já está se movimentando no mercado e, em breve, deverá buscar conclusões para as negociações.

“A gente já tem um trabalho conjunto que tem sido feito pela comissão técnica, com a gestão técnica, com a área de scout, onde o perfil de atletas e as posições que a gente necessita já estão definidas. O trabalho tem sido realizado, está sendo mapeado todo o mercado para isso. Então nós já temos um outro diálogo, uma outra consulta sendo realizada, para que a gente possa, no momento oportuno, aprofundar essas negociações e chegar, quem sabe, a conclusões positivas, reforçando o nosso elenco para a segunda parte da temporada”, afirmou.

Ele, porém, fez ressalvas.

“Agora, é importante dizer, a gente precisa ser transparente com o torcedor do Vasco, porque o clube vive nesse momento um processo de recuperação judicial. A gente já falou todas as circunstâncias que nos trouxeram até aqui. É importante dizer, todos os nossos compromissos correntes estão sendo pagos rigorosamente em dia. Então nós estamos fortalecendo o clube, mas o clube hoje não tem uma capacidade de investimento de forma que a gente possa iludir o nosso torcedor de que nós faremos investimentos de grande montante”, disse.

