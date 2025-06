Ancelotti se ‘assusta’ com imprensa em primeiro treino na Seleção

O técnico Carlo Ancelotti ficou muito surpreso quando soube que seu primeiro treino na Seleção Brasileira teria os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Apesar do “choque” inicial, ele não se opôs e permitiu a entrada dos jornalistas. A prática na Europa, aliás, é incomum.

Os profissionais de imprensa tiveram acesso aos primeiros 15 minutos da atividade realizada na manhã desta segunda-feira (2). Pouco mais de 100 jornalistas acompanharam os trabalhos no CT do Timão, parte dos cerca de 600 credenciados para cobrir os treinos da Seleção e o jogo contra o Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias.

Por causa do susto de Ancelotti, a equipe de comunicação da CBF fez uma contagem rigorosa. Aliás, a contagem se iniciou assim que o primeiro jogador pisou no gramado. Nesta terça-feira (3), a Seleção fará o último treino em solo brasileiro, antes de viajar para Guayaquil-EQU, novamente no CT Joaquim Grava.

Por fim, a estreia de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira será nesta quinta-feira (5), contra o Equador, fora de casa, também pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Depois, o Brasil enfrentará o Paraguai, na terça-feira (10), em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.

