Boca Juniors anuncia retorno do técnico Miguel ??ngel Russo

Depois de uma temporada complicada, com eliminação precoce na Libertadores e queda nas quartas de final do Apertura (Campeonato Argentino), o Boca Juniors anunciou o retorno do técnico Miguel Ángel Russo nesta segunda-feira (2). Ele vai comandar o time no Mundial de Clubes, onde enfrentará o Benfica, Bayern de Munique e Auckland City, da Nova Zelândia.

O treinador argentino, de 69 anos, está de volta ao clube para sua terceira passagem. Russo já havia dirigido o Boca em 2007, quando conquistou a Libertadores, e também entre 2020 e 2021, período em que ganhou três títulos: um Campeonato Argentino, uma Copa da Argentina e uma Supercopa.

¡Bienvenido a casa, Miguel! ???????????? pic.twitter.com/nuouZ3qmtu — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2025

Miguel Ángel Russo rescindiu seu contrato com o San Lorenzo para assumir novamente o comando do Boca Juniors.

A estreia do técnico será contra o Benfica, na primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, no dia 16 de junho.

