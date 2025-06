Jeffinho desfalca o Botafogo no Mundial de Clubes

O Botafogo terá um desfalque importante para o Mundial de Clubes. O atacante Jeffinho sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante treino no CT Lonier e precisou passar por uma artroscopia no último sábado (31). Sendo assim, está fora por tempo indeterminado.

“Jeffinho fez uma cirurgia no joelho, uma artroscopia por conta de um problema no menisco esta semana. Foi operado e vai ter um tempo parado grande”, contou Renato Paiva nesta segunda-feira (2).

Por outro lado, o zagueiro Bastos viajará aos Estados Unidos com o elenco. O defensor não entra em campo desde fevereiro por causa de uma lesão no joelho direito. Ele irá ao menos para participar dos treinos. A ideia do técnico, aliás, é tê-lo à disposição nas atividades do dia a dia com o apoio do departamento médico.

O Botafogo embarcará no próximo dia 8 e terá cinco dias para trabalhar antes da estreia contra o Seattle Sounders, domingo (15), às 23h (de Brasília). Antes, o Glorioso terá pela frente o Ceará, quarta-feira (4), às 20h (também de Brasília), no Nilton Santos, em jogo adiado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

