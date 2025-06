Dudu surge no BID e já pode estrear pelo Atlético-MG

O Atlético-MG aproveitou a abertura da janela de transferências, que vai até dia 10 de junho, para registrar seu primeiro reforço para a reta final de temporada. Trata-se do atacante Dudu, que teve o nome vinculado ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (2).

Dessa forma, o jogador está apto a atuar já no próximo compromisso atleticano. Será na outra quinta-feira (12), na última partida do Galo antes da paralisação do futebol brasileiro visando o Mundial de Clubes da Fifa. O Atlético recebe o Inter, na Arena MRV, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.

Dudu, que chegou após rescindir com o arquirrival Cruzeiro, já treina com o restante do elenco desde o começo de maio. Seu anúncio, aliás, foi no dia 6 do citado mês. Ele assinou vínculo até o fim de 2027.

Uma preocupação da torcida do Atlético era acerca da participação de Dudu nas competições que o Galo segue vivo. Afinal, ele já disputara partidas pelo Cruzeiro na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Por regra, ele poderá defender o Atlético nestes certames, além, é claro, do Brasileirão.

