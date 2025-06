Chelsea anuncia primeiro reforço para o Mundial de Clubes

Dário Essugo é o primeiro reforço do Chelsea nesta janela de transferências e vai estar à disposição do técnico Enzo Maresca para o Mundial de Clubes. O meio-campista se destacou jogando pelo Las Palmas na temporada 2024/25, emprestado pelo Sporting. As boas atuações despertaram o interesse dos Blues, que fecharam acordo até 2033.

O Chelsea pagou 22 milhões de euros pelo passe de Essugo, conforme já havia sido informado pelo Sporting.

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Portuguese midfielder Dario Essugo. Welcome to Chelsea, Dario! ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 2, 2025

Durante a temporada 2024/25, Essugo disputou 27 jogos pelo Las Palmas. Mesmo sem conseguir evitar o rebaixamento do time espanhol na LaLiga, o meio-campista foi um dos principais nomes da equipe.

Dessa maneira, ele terá sua primeira experiência na Premier League. Essugo acabou sendo dispensado da seleção sub-21 de Portugal após a contratação pelo Chelsea e vai se apresentar ao clube para a disputa do Mundial de Clubes. O time inglês está no mesmo grupo do Flamengo, ao lado do Espérance, da Tunísia, e do León, do México.

