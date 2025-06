Zagueiro vibra com chegada ao Real Madrid e se inspira em Sergio Ramos

O Real Madrid se movimenta nos bastidores para a disputa do Mundial de Clubes e já anunciou alguns reforços, como o técnico Xabi Alonso, o zagueiro Dean Huijsen, ex-Bournemouth, e o lateral Alexander-Arnold, que deixou o Liverpool. Durante a preparação da seleção da Espanha para a semifinal da Liga das Nações contra a França, nesta Data Fifa de junho, Huijsen conversou com o jornal ‘As’ e falou sobre a emoção de vestir a camisa do clube merengue.

“Sou grato a todos que tornaram isso possível. Agradeço ao Florentino Pérez, aos diretores esportivos e a todos os envolvidos. Estou muito feliz”, disse o defensor de 20 anos, contratado por 59,3 milhões de euros (cerca de R$ 380 milhões).

Ambicioso, Huijsen revelou que seu maior ídolo é Sergio Ramos, um dos grandes nomes da história do clube, e espera seguir os passos do zagueiro.

“Quero ser como Sergio Ramos. Ele é meu maior ídolo. Para mim, era um zagueiro completo. Tinha liderança, objetivos, personalidade e caráter. É por isso que me inspiro nele”, revelou.

O jovem também comentou os primeiros contatos com o novo treinador, Xabi Alonso, e falou sobre sua participação na saída de bola do time.

“Conversamos um pouco sobre o time e o projeto. Queremos vencer e temos certeza de que vamos conseguir. Mas, com a bola nos pés, acho que sou um zagueiro com bom passe e ele quer que eu ajude na construção das jogadas”, explicou.

Zagueiro mostra empolgação com elenco do Real Madrid

“Quero jogar com os melhores. Mbappé, Vini, Rodrygo, Bellingham… todos eles estão entre os melhores do mundo”, disse.

Nascido em Amsterdã, Huijsen chegou a atuar pelas categorias de base da Holanda, mas se naturalizou espanhol após se mudar ainda criança para Málaga. Dessa maneira, ele estreou pela seleção principal da Espanha nas quartas de final da Liga das Nações, justamente contra a Holanda. Foi titular e deu uma assistência para Oyarzabal na vitória espanhola.

Por fim, na temporada 2024/25, Huijsen disputou 40 jogos, com quatro gols e três assistências.

