Marquinhos e Beraldo se apresentam à Seleção após a conquista da Champions

A Seleção Brasileira está quase completa para o primeiro compromisso com Carlo Ancelotti. No começo da noite desta segunda-feira (02), os campeões da Champions League Marquinhos e Beraldo, do PSG, se juntaram ao restante do elenco em um hotel em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Agora, apenas o lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão, ainda não chegou.

A dupla foi uma das ausências no primeiro treinamento de Carlo Ancelotti. A atividade, que aconteceu mais cedo, no CT Joaquim Grava, teve oito baixas e o jogadores do clube francês foram substituídos por atletas da base do Corinthians, que completaram o elenco da Seleção.

Nesta terça-feira (03), os zagueiros devem participar normalmente do treino que acontece no CT do Timão, a partir das 11h. Antes disso, Marquinhos, um dos jogadores mais experientes do Brasil no momento, está escalado para falar com a imprensa em coletiva.

