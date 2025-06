Jorginho se casa em cerimônia na Itália

Jorginho se casou com a cantora irlandesa Catherine Harding - (crédito: - Foto: Reprodução / Instagram)

Perto de se apresentar ao Flamengo, Jorginho terá quatro dias de lua-de-mel antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Afinal, o volante se casou com a cantora irlandesa Catherine Harding, em cerimônia realizada na cidade de Como, na Itália.

O casamento foi reservado. Jorginho e Catherine estão juntos desde 2020 e possuem um filho, Jax, de quatro anos. Contudo, o casal ainda cuida de outros três filhos: Ada, de nove, filha da irlandesa com o ex-companheiro, e Victor e Alícia, filhos do volante com a ex-esposa.

Após a lua-de-mel, Jorginho retorna para Londres para rescindir o contrato com o Arsenal. Depois, o jogador viaja para o Rio de Janeiro e deve chegar no final de semana. Assim, realizará exames médicos e assinará contrato até junho de 2028.

A possibilidade de disputar o Mundial de Clubes foi um fator chave na negociação. Assim, o jogador optou por deixar o Arsenal e seguir para o Flamengo, onde entende que deve ter mais protagonismo.

