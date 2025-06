Chapecoense goleia e se aproxima do G4 da Série B

A Chapecoense confirmou o favoritismo e goleou o Amazonas na noite desta segunda-feira (2/6), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, por 4 a 0. O jogo, realizado na Arena Condá e sob chuva durante boa parte do tempo, teve total domínio da Chape. O time construiu o placar com gols de Maillton e Rafael Carvalheira no primeiro tempo, e Walter Clar e Ítalo na etapa final.

Com o resultado, a Chapecoense começa a se aproximar da parte de cima da tabela. A equipe chegou aos 16 pontos e ocupa a 7ª colocação.Está apenas dois atrás do Cuiabá, primeiro time dentro do G4 (zona de acesso à Série A). Já o Amazonas, com apenas 7 pontos, segue na zona de rebaixamento.

Como foi a goleada da Chapecoense

Aos 14 minutos, o zagueiro Mailton apareceu pela direita para pegar uma bola vadia. Assim, limpou a marcação e bateu cruzado, pelo alto, para abrir o placar. A Chape seguiu pressionando. Marcinho acertou uma bola no travessão do goleiro Zé Carlos. Mas, aos 26, ampliou com Rafael Carvalheira, que recebeu na área e finalizou com precisão para o fundo da rede.

No segundo tempo, o time catarinense manteve o domínio e ampliou de pênalti, com Walter Clar, aos 12 minutos. E manteve uma boa pegada, sempre mais próximo de marcar do que levar o primeiro gol. E construiu a goleada com umgo, de Ítalo, nos acréscimos.

Jogos da 10ª rodada da Série B

Sexta-feira (30/5)

Ferroviária 1×1 Botafogo-SP

Vila Nova 0x1 Novorizontino

Sábado (31/5)

Coritiba 2×1 Avaí

Atlético-GO 1×2 Goiás

Athletic-MG 0x2 Cuiabá

Domingo (1/6)

Operário-PR 2×2 Athletico-PR

CRB 2×0 Remo

Volta Redonda 1×0 América-MG

Segunda-feira (2/6)

Chapecoense 4×0 Amazonas

Paysandu x Criciúma

