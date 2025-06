Modric entra na mira de gigante italiano

Modric é o jogador mais vitorioso da história do Real Madrid com 28 títulos - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)

Livre no mercado após encerrar sua passagem histórica pelo Real Madrid, onde se tornou o jogador mais vitorioso da história do clube, Luka Modric continua sendo observado por gigantes do futebol europeu. O mais recente interessado no meio-campista croata, que completa 40 anos em setembro, é o Milan.

De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o croata é um desejo pessoal do novo diretor esportivo do Milan, Igli Tare, que já teria sugerido o nome do ex-jogador do Real Madrid à diretoria.

Além disso, Massimiliano Allegri, anunciado como treinador do Milan na última sexta-feira (30), também aprovou a chegada de Modric.

Ainda de acordo com Fabrizio Romano, Modric não tem pressa para definir seu futuro. Dessa maneira, o jogador quer analisar com calma todas as opções antes de tomar uma decisão.

