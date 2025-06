Bobadilla, do São Paulo, se desculpa com Navarro por xenofobia

No dia 27 de maio, em jogo pela Libertadores, Miguel Navarro, do Talleres, acusou Bobadilla, do São Paulo, de xenofobia. Nesta segunda-feira (2), o jogador do Tricolor, via chamada de vídeo, se desculpou com o rival pelo acontecido.

Na ocasião, o volante teria chamado o adversário de “venezuelano morto de fome”. O jogador entendeu que uma publicação se retratando nas redes sociais não seria suficiente e optou pelo contato direto.

Segundo o portal GE, Bobadilla disse a Navarro que se equivocou e não teve a intenção de discriminá-lo. Tanto o venezuelano quanto o Talleres valorizaram a atitude do são-paulino.

Vídeo de desculpas

Na semana passada, o paraguaio publicou um vídeo de desculpas pelo caso, mas pontuou que foi ofendido primeiro na confusão. Pedro Iokoi, advogado de defesa do atleta tricolor, afirmou que os dois já se entenderam.

“Eles já conversaram, pediram desculpas reciprocamente e se acertaram”, disse.

Bobadilla segue investigado

A Polícia Civil ainda investiga Bobadilla, que só prestará depoimento após os jogos da Data Fifa, quando o atleta irá defender a Seleção Paraguaia, nos dias 4 e 10 de junho, contra Uruguai e Brasil, respectivamente.

Pelo ocorrido, o jogador pode ser suspenso de competições da Conmebol. A legislação brasileira enquadra casos de xenofobia como crimes de racismo. Em caso de condenação, a pena pode variar de dois a cinco anos de prisão.

