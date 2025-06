Flamengo disfarça o quase vexame diante do Táchira e faz 5 a 0 no Fortaleza

O Flamengo não teve problemas para vencer o Fortaleza por 5 a 0, disfarçando a péssima exibição que fez diante do Deportivo Táchira. Afinal, escapou por milagre de ser eliminado da Libertadores por um time da Venezuela, dentro do Maracanã.

Apesar da goleada sobre um adversário completamente sem rumo – e isso faz tempo – o Flamengo, ao contrário do que se diz, não vai ao Mundial para sonhar. Mas escapar do pesadelo. Nada além. Não seria absurdo afirmar que o Rubro-Negro não fez mais que obrigação. Assim, continua devendo diante do seu orçamento e poderio que possui, em todas as esferas. Quem viu os jogos da temporada européia sabe que a participação dos brasileiros no torneio será modesta. O maior destaque da partida foi Varela, que vem jogando muito, na lateral e no meio, mas que não é queridinho da torcida. Luiz Araújo um palmo abaixo do uruguaio.

Flamengo abre vantagem

O Fortaleza optou por começar atrás, buscando contra-ataques, e deu a posse ao Flamengo, que repetiu o jogo habitual, com dezenas de toques, que só funcionou, na primeira meia hora, quando um zagueiro, Léo Ortiz, fez enfim um lançamento em linha reta, deixando Arrascaeta livre para bater no canto direito de João Ricardo, abrindo o placar. O time cearense decidiu arriscar, e até chegou perto da área rubro-negra, mas largou espaço para o adversário, que ainda criou duas oportunidades, com Luiz Araújo, que chutou fora, e Varela, para defesa do goleiro.

É fato que se o Fortaleza não mostrou um bom futebol, o Flamengo desperdiçou – como quase sempre ocorre – a possibilidade de liquidar antes do intervalo. Jogo aberto para a etapa derradeira.

Goleada no segundo tempo

A equipe nordestina saiu em busca do empate.Mas quem ampliou, logo aos dois minutos, foi o dono da casa, com Évertton Araújo. O atacante recebeu de Varela e encobriu João Ricardo: 2 a 0. Aos dez, Bruno Henrique chutou, o goleiro deu o rebote, e Arrascaeta atrasou para Luiz Araújo, que concluiu de esquerda, à direita: 3 a 0.

Na sequência, Filipe Luis fez três substituições, lançando Erick Pulgar, Pedro e Michael. O Fortaleza também mexeu por atacado, na última tentativa de reagir. Mas se isso já era improvável, ficou impossível depois que Varela, aos 26, cruzou para Michael bater de primeira para enfiar 4 a 0. Aos 28, Pedro tomou de José Welison e passou de calcanhar para Luiz Araújo marcar o quinto gol rubro-negro.

Ainda havia tempo para ampliar, mas o excesso de capricho não permitiu que o time fizesse mais gols. A propósito, dois clubes que também brigam pela liderança terão compromissos teoricamente tranqüilos ao longo da semana. O Bragantino recebe o Bahia em casa. E o Cruzeiro enfrenta o Vitória em Salvador.

