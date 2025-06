Savarino e John sustentam favoritismo do Botafogo na Libertadores

O Botafogo conheceu, nesta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai, o seu adversário nas oitavas de final desta edição da Copa Libertadores. A LDU, do Equador, está no caminho do Mais Tradicional. O time alvinegro vai a Quito e decide a vaga como visitante, situação com a qual o Glorioso se acostumou desde o ano passado, quando levou a taça. No entanto, a equipe ainda não convenceu a crônica esportiva, que insiste em colocar quadros como Palmeiras, Flamengo e River Plate à frente da Estrela Solitária na cotação dos favoritos. Entre os jogadores do atual campeão, o pensamento é outro. Ao Jogada10, nos últimos dias, dois nomes emblemáticos do elenco e campões opinaram sobre o tema.

“Nosso favoritismo não é só na Copa Libertadores. Temos que entrar como favoritos em todas as competições que disputamos. O clube, os jogadores e a comissão técnica têm grandes ambições. Não estamos na Libertadores para ser só mais um participante”, determinou o goleiro John, no media day do Botafogo, nesta segunda, no Espaço Lonier, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Savarino espera jogos duros para o Botafogo

Camisa 10 do Mais Tradicional, Savarino foi na mesma linha de pensamento do goleiro. Entretanto, na semana passada,após o triunfo sobre a Universidad de Chile por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, ele pregou um pouco mais de humildade nesta fase de mata-mata da Libertadores.

“Somos os atuais campeões, então, acho que somos, sim, os favoritos. Mas sempre mantendo os pés no chão. Agora é jogo a jogo e passo a passo. Sabemos, desde o ano passado, como são os jogos. Foram duros. Encontraremos, assim, a mesma dificuldade em 2025”, colocou Sava, astro venezuelano que, por conta da Data Fifa, desfalca o Fogão nesta quarta-feira (4), contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

Com 12 pontos, o Botafogo, assim como em 2024, terminou na segunda colocação da chave. Porém, a equipe do técnico Renato Paiva somou dois pontos a mais em relação à fase de grupos do time de Artur Jorge.

