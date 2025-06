Ponte Preta perde para Ypiranga pela Série C do Brasileirão

A Ponte Preta sofreu sua segunda derrota na Série C do Brasileirão. Com um a menos desde o primeiro tempo, a Macaca perdeu para o Ypiranga por 1 a 0, nesta segunda-feira (2), no Moisés Lucarelli, pela 8ª rodada. Contudo, a equipe se manteve na liderança da terceira divisão, mas perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem.

O único gol da partida foi marcado por Igor Morais. O jogo começou equilibrado, no entanto, a expulsão do volante Dudu, aos 31 minutos, complicou a Ponte Preta. Assim, o Ypiranga teve o controle das ações a partir desse momento e chegou ao gol da vitória aos 46, após escanteio cobrado por Lucas Ramos.

Com a vitória, o Ypiranga chegou aos 13 pontos. Dessa forma, ocupa o quarto lugar, enquanto a Ponte Preta permanece na liderança, com 16. A Macaca volta a campo no dia 14, às 17h (de Brasília), contra o ABC. Já a equipe gaúcha, por sua vez, recebe o Confiança, dia 15, às 19h, pela 9ª rodada da Série C.

Veja os resultados da 8ª rodada da Série C:

Sábado (31/05)

ABC 0 x 0 Náutico

Retrô 0 x 2 Guarani

Floresta 1 x 0 Itabaiana

Caxias 4 x 2 Londrina

Domingo (01/06)

Confiança 4 x 1 Brusque

Tombense 1 x 1 Anápolis

Figueirense 1 x 0 Botafogo-PB

Maringá 1 x 1 Ituano

Segunda-feira (02/06)

Ponte Preta 0 x 1 Ypiranga

São Bernardo 1 x 3 CSA

