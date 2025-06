Renovação de Savarino aparece no BID da CBF

O meia-atacante Savarino está de contrato novo com o Botafogo. Afinal, nesta segunda-feira (2), o BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o registro do novo vínculo do astro venezuelano com o Mais Tradicional. O clube alvinegro, porém, ainda não divulgou a extensão até 2028 do atleta nas suas redes sociais.

Sava, agora, passa a ter multa rescisória de 20 milhões de dólares (R$ 113 milhões na cotação atual).

O jogador da Vinho Tinto chegou ao Botafogo no início de 2024, proveniente do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. No Mais Tradicional, ele soma 73 jogos, 17 gols e 16 assistências, além do protagonismo nos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Botafogo e Savarino negociavam a renovação desde março. Detalhes burocráticos e o calendário apertado do futebol brasileiro adiaram, contudo, o acerto final entre as duas partes.

