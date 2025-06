Vojvoda seguirá no Fortaleza, garante CEO do clube: ‘Tem todo o nosso apoio’

Mesmo com o desempenho abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não pensa em demitir o técnico Juan Pablo Vojvoda. Quem garantiu a permanência do argentino no cargo foi o CEO do clube, Marcelo Paz.

“Ele é um profissional que, nos últimos anos, conquistou muitas coisas com o Fortaleza. O torcedor respeita o trabalho do Vojvoda. Chateado todo mundo está, seja comigo, seja com alguém no clube. Faz parte do momento difícil. Eu trago essa responsabilidade para mim. Mas o trabalho permanece e o Vojvoda é um profissional que tem todo o nosso apoio. Essa parada para o Mundial vai ser muito benéfica para o Fortaleza para a gente reorganizar a casa”, disse o dirigente.

No último domingo, o Leão do Pici foi goleado pelo Flamengo, no Maracanã. Com isso, surgiram questionamentos sobre uma possível troca de técnico.

Com o resultado diante dos cariocas, o Fortaleza entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O time está na 17ª colocação, com dez pontos, e vem de três derrotas seguidas na competição.

O próximo compromisso pelo torneio nacional de pontos corridos acontece no dia 12 de junho (quinta-feira), contra o Santos, às 19h30 (de Brasília), pela 12ª rodada.

Retrospecto de Vojvoda

O Fortaleza contratou Vojvoda em maio de 2021. Desde então, vem fazendo boas campanhas à frente do clube. O argentino conquistou três estaduais, duas Copas do Nordeste, terminou no G4 do Brasileiro em 2021 e 2024, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, disputou três Libertadores e foi finalista da Sul-Americana.

