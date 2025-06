Roberto Assaf: Flamengo x Inter na Libertadores: por ora, tudo igual

A dúvida para o duelo entre Flamengo e Internacional, na próxima fase da Libertadores, é a incerteza em relação à situação de cada adversário até o momento dos confrontos. A desvantagem do Flamengo fica evidente, em um primeiro momento, porque será obrigado a disputar a segunda partida em Porto Alegre. E continua pelo fato de que vai disputar o Mundial, enquanto o time gaúcho estará descansado, sem atividade.

Além disso, é impossível ter a noção exata do que ocorrerá em 40 dias. O futebol é dinâmico. Há possibilidades de aconteceram grandes contratações e contusões graves. Como se não bastasse, não se sabe se o Flamengo que vai jogar a Libertadores é aquele que participou da primeira fase do torneio se arrastando, a um passo do vexame completo, ou o que realizou partidas muito boas contra Botafogo, na Supercopa do Brasil, e contra Corinthians e Fortaleza, no Maracanã.

Curiosamente, o Internacional está na mesma posição, em sentido contrário: superou os limites na competição continental, obtendo vaga de forma heróica, e vive momento crítico no Brasileiro, sofrendo derrotas sem reagir.

É difícil ficar em cima do muro. Mas será nessa disputa que o Flamengo decidirá o que resta no ano. Se ainda terá oportunidade de brigar por título. Ou não. Na realidade, é uma complicação fazer previsões sobre as próximas fases. Há três times argentinos no caminho…

É óbvio que o duelo mais tranqüilo é o do Palmeiras, que pode se dar ao luxo de enfrentar o Universitário com reservas.

